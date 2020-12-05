العراق: انطلاق المرحلة الثالثة من "الوعد الصادق" في البصرة

أعلن قائد عمليات البصرة بالعراق اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم، انطلاق المرحلة الثالثة من عمليات "الوعد الصادق" لحصر السلاح في يد الدولة والقبض على الإرهابيين في المحافظة.

وقال مدنف، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، "إن القوات الأمنية والعسكرية شرعت في مناطق شمال وجنوب وغرب محافظة البصرة، وذلك حسب توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في حصر السلاح بيد الدولة والحد من النزاعات العشائرية ومطاردة المطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض".

وأضاف قائد العمليات، أن جميع القطاعات العاملة ضمن قاطع المسؤولية شاركت في واجب اليوم ومن الساعات الأولى لانطلاق المرحلة الثالثة من عمليات الوعد الصادق للمحور الجنوبي في محافظة البصرة ضمن مسؤولية قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة".

وأشار مدنف، إلى أن النتائج الأولية تؤكد اعتقال 12 مطلوبا حسب مذكرات إلقاء القبض، موضحا أن محور قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة قام بتفتيش عدد من الأحياء في قضاء أبي الخصيب وقضاء الزبير.