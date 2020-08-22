محافظ البصرة: ندعم التظاهر السلمي ونحقق في جرائم الاغتيال

أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم، دعمه للمظاهرات السلمية، واستمرار التحقيق في جرائم الاغتيال التي وقعت خلال الفترة الماضية للوصول للجناة.

وقال "العيداني"، في مؤتمر صحفي أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، عقب اجتماع مع أعضاء مجلس النواب والقادة الأمنيين في المحافظة، "إننا ندين ونستنكر ما حدث مؤخراً من اغتيالات وعمليات إجراميّة في المحافظة، ولن نسمح بتكرار هذه الجرائم أبداً ولدينا تنسيق عال مع الجهات العليا لإنهائها".

وأشار العيداني، إلى أنه رغم انشغال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بسفره الأخير إلى الولايات المتحدة، إلا أنه أولى اهتماماً خاصاً لما يحدث في البصرة وأرسل لجنة عليا لديها كل الصلاحيات الخاصة به.

وشدد محافظ البصرة على أن عمليات التحقيق بجرائم القتل الحاصلة مؤخراً في المحافظة تجري بمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء وسيكشف عنها بعد ظهور النتائج.

وأضاف العيداني أن هناك من يريد إشعال الفتنة في البصرة من قبل شخصيات خارج المحافظة، ولابد من تفويت الفرصة على المتصيدين ودعم التظاهرات السلمية والقوات الأمنية، وإدانة الاغتيالات وعمليات الحرق وحمل السلاح من قبل بعض المندسين.