نقل عمر البشير إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

قالت وسائل إعلام إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، نقل، فجر اليوم السبت، إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان، لإجراء فحوصات طبية، بعد تدهور حالته الصحية.

ونقلت قناة "الشرق للأخبار"، عن مصادر مطلعة قولها إن "صحة البشير، المحتجز في سجن "كوبر" بالعاصمة السودانية الخرطوم، منذ الإطاحة به في أبريل 2019، تدهورت في أعقاب وفاة شقيقه اللواء عبدالله حسن أحمد البشير الأسبوع الماضي، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المصادر إلى أن من المقرر أن يجرى البشير، الفحص الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض للإصابة بالفيروس عليه.

كان عمر البشير واللواء عبدالله حسن أحمد البشير، يحتجزان في نفس السجن. وشيع جثمان عبدالله البشير إلى مقابر "حلة حمد"، في الخرطوم بحري، دون حضور شقيقه، الذي رفضت السلطات السودانية طلبه لحضور الجنازة.

وبحسب تقارير إعلامية سودانية، فقد توفي اللواء ياسر بشير، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب عمر البشير، أمس الجمعة، في مستشفى علياء العسكري، والتي نُقل إليها من سجن "كوبر" بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويُحتجز البشير في سجن "كوبر" في الخرطوم منذ الإطاحة به في أبريل 2019 بعد احتجاجات ضخمة، وكان آخر ظهور له في 17 نوفمبر الماضي، حين حضر جلسة لمحاكمته رفقة متهمين آخرين في تدبير انقلاب 1989.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن بلاده قطعت خطوات كبيرة لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، مشددًا على أن الشعب السوداني لم يكن يومًا داعمًا للإرهاب والتطرف.

وأضاف خلال كلمة له بمناسبة مرور عام على تسلمه المسؤولية، "النظام السابق تسبب بفرض عقوبات قاسية على السودان"، مضيفًا أن حكومته تعمل على استعادة مكانة البلاد التي أضاعتها أيديولوجية النظام السابق.

ويعد إحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس وتستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات.