تقرير: الكرة الأرضية تودع 2020 بظواهر فلكية نادرة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي والإعلامية إيمان منصور، تقريرا بعنوان "الكرة الأرضية تودع 2020 بظواهر فلكية نادرة".

ويعتبر هذا العام، هو عام الظواهر الفلكية بامتياز، إذ كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أهم الأحداث الفلكية التي تشهدها سماء الكرة الأرضية، ليودع العالم عام 2020 بظاهرة فلكية نادرة الحدوث.

وخلال الشهر الحالي يشهد العالم يوم 13 ديسمبر ظاهرة اقتران القمر وكوكب الزُهرة الذي يعد ألمع كواكب مجموعة الشمسية، ويمكن ملاحظة ذلك باتجاه الشرق قبل شروق الشمس بعدة دقائق.

أما يومي 13 و14 من ديسمبر، فإنهما سيشهدان حدوث زخة شهب التوأم أو الجوزاء، وهي ملكة الزخات الشهابية، ويعتبرها كثيرون أفضل الزخات على مدار السنة، إذ يصل عدد الشهب فيها إلى 120 شهابا في الساعة، بالإضافة إلى تعدد ألوانها، هذا إلى جانب حدوث ظاهرة كسوف كلي للشمس يوم 14 ديسمبر.

وفي هذه الظاهرة يحجب القمر قرص الشمس تماما، ويكشف عن غلافها الخارجي المعروف باسم الهالة، وسيرى العالم ظاهرة اقتران القمر مع المشتري وزحل يوم 17 ديسمبر والذي يعرف باسم الاقتران العظيم، ويمكن ملاحظة اقترابهما من بعضهما البعض تدريجيا.

وستكتمل ظاهرة بدر القمر في 30 ديسمبر، وهو ما يعرف باسم بدر الليالي الطويلة أو قمر ما بعد الكريسماس، ويبدو القمر فيه بدرا للرائي والعين المجردة في الفترة بين 29 ديسمبر حتى 1 يناير المقبل، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة القمر بالكامل دون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون في 30 ديسمبر ويبلغ لمعان القمر نسبة 100%.