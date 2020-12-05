مصدر: وفاة 8 حالات وإصابة 350 وشفاء 80 آخرين بفيروس كورونا بالمدارس

كشف مصدر مسؤول، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بالمدارس منذ بداية العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر الماضي وصلت إلى 350 حالة مؤكدة، وجاءت 260 حالة سلبية.

وذكر المصدر أن الإصابات توزعت بواقع 180 حالة بين المعلمين والمعلمات، و160 حالة بين الإداريين، و10 حالات بين الطلاب، بمختلف المدارس والإدارات التعليمية على مستوى المحافظات، مؤكدا على وفاة 8 حالات بين المعلمين والمعلمات والإداريين من إجمالي الإصابات، وشفاء تام لـ80 حالة بين الإداريين والمعلمين، لافتا إلى أن جميع الحالات التي ظهرت لا تدعو للقلق.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تنفذ إجراءات احترازية جديدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن العملية التعليمية بالمدارس تسير بصورة منتظمة مع بداية الأسبوع الثامن من بدء الدراسة، مؤكدا أن جميع الطلاب والطالبات بحالة ممتازة للغاية داخل المدارس.

وأضاف المصدر، إلى أن الوزارة بدأت بالفعل الاستعدادات النهائية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا حال حدوثها، من خلال زيادة الإجراءات الاحترازية بالمدارس ووضع سيناريوهات استكمال الدراسة بالمنازل حال تعليقها، موضحا أن جميع امتحانات النقل ستتم في مواعيدها المحددة سلفا طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2021.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن الدراسة تسير بشكل متميز بجميع المدارس على مستوى الجمهورية سواء العام أو الفني، موضحا أن نسبة الحضور بين الطلاب في المدارس مرتفعة للغاية، كما أن هناك قياس حرارة للطلاب بشكل دورية، لتوفير الحماية والأمان للطلاب.

ونوه مجاهد، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنه لا يوجد أي قرار بتعليق الدراسة بالمدارس، كما أن الوضع غير مقلق على الإطلاق، موضحا أن جميع أدوات التعقيم والتطهير والكمامات الطبية متوفرة تماما بجميع المدارس، كما أن جميع غرف العزل بالمدارس مجهزة بجميع المستلزمات الطبية، لعلاج الحالات المشتبه بها بفيروس كورونا إن وجدت داخل المدارس، مؤكدا أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تنفذ إجراءات التعقيم والتطهير، للحد من انتشار كورونا.