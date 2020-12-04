الصحة العالمية تأمل بتوفير نصف مليار جرعة من لقاحات كورونا مطلع 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تأمل بتوفير نحو نصف مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، عبر آلية كوفكس" COVAX الدولية"، في الربع الأول من العام المقبل.

وقالت كبيرة علماء المنظمة سوميا سواميناثان، اليوم الجمعة، إن "الهدف النهائي توفير ما لا يقل عن ملياري جرعة مع نهاية 2021، ما سيكون كافيا لتلقيح 20% من سكان الدول التي تشملها آلية COVAX"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضافت سواميناثان، أن ذلك سيكون كافيا لإنهاء المرحلة الحادة من الوباء.

يذكر أن آلية كوفكس COVAX، لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على نطاق عالمي تعمل برعاية منظمة الصحة العالمية، وجرى تأسيسها للإسراع بتطوير وإنتاج وتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا حول العالم.