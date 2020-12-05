مسؤول أمريكي: بكين أجرت تجارب بشرية على أعضاء الجيش الصيني

قال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جون راتكليف، إن الصين تشكل "أكبر تهديد للديمقراطية والحرية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية"، محذرا من أن بكين أجرت "تجارب بشرية" على أعضاء جيش التحرير الشعبي الصيني، على أمل تطوير جنود بقدرات معززة بيولوجيا.

واتهم راتكليف، في مقال رأي نُشر، أمس الأول الخميس، في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الصين، بسرقة أسرار الأعمال وتكنولوجيا الدفاع الأمريكية، مضيفا أنه "لا توجد حدود أخلاقية لسعي بكين للسلطة"، وفقا لما نشرته شبكة"سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم.

وكتب باحثان أمريكيان، في مؤسسة جايمس تاون، العام الماضي، دراسة عن طموحات الصين لتطبيق التكنولوجيا الحيوية في ساحة المعركة، بما في ذلك ما قالا إنها "علامات على أن الصين مهتمة باستخدام تكنولوجيا تعديل الجينات لتعزيز أداء البشر، وربما الجنود".

وحاول الباحثان، إلسا كانيا، وويلسون فونديك، استكشاف بحث الصين استخدام أداة تعديل الجينات المعروفة باسم (CRISPR) على وجه التحديد، وهي تقنية لعلاج الأمراض الوراثية وتعديل النباتات.

لكن العلماء الغربيين يعتبرون أن من غير الأخلاقي السعي إلى التلاعب بالجينات لتعزيز أداء الأشخاص الأصحاء.

وقالت الباحثة، إلسا كانيا، الخبيرة في الشؤون الصينية، إن "الاستفادة المحتملة من التقنية لزيادة القدرات البشرية في ساحة المعركة المستقبلية لا تزال مجرد احتمال افتراضي في الوقت الحاضر"، موضحة أن "هناك مؤشرات على أن الباحثين العسكريين الصينيين بدأوا في استكشاف إمكاناتها".

ولم يستبعد خبير السياسات الخارجية في واشنطن، مايكل زينتو، إجراء الصين تجارب تقوم على العبث بالجينات البشرية، وقال لـ"سكاي نيوز"، إن "تجارب الصين المستندة إلى الهندسة الوراثية وتقنية تعديل الجينات لأغراض عسكرية، تتعارض مع القيم الأخلاقية وحقوق الإنسان، وقد تؤدي إلى أذية دائمة للجنود موضع التجربة، إضافة إلى آثارها الجانبية غير المعروفة التي تشكل خطرا على العالم كله".

وأشار الخبير الأمريكي إلى أن الصين تبدو وكأنها "تسير على خطى النازيين في ألمانيا، حين حاولوا إجراء تجارب شبيهة على الإنسان، باستخدام تقنية تعديل الجينات، لتطوير جنود وبشر بقدرات خارقة".

وتحدث زينتو، عن وجود "مخاوف من أن الصين ربما تستخدم الهندسة الوراثية لتطوير أسلحة بيولوجية وفيروسية، لجعلها أكثر فتكا، أو ليقتصر تدميرها على عرق بشري دون غيره".

وحذر خبير العلاقات الخارجية، من "برامج الصين لتطوير أسلحة مثل الطائرات، والطائرات المسيرة، والسفن الحربية، ولا سيما برنامج الصواريخ البالستية الصينية التي يمكن أن تصل إلى الأراضي الأمريكية خلال 30 دقيقة من إطلاقها".