تعقيم مقرات مبيت مراقبي انتخابات إعادة "النواب" بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، الانتهاء من أعمال التطهير الكاملة لغرفة العمليات والطوارىء بديوان المديرية والمكلفة على الإشراف ومتابعة سير فعاليات جولة الإعادة في سباق الانتخابات البرلمانية على مستوى كافة المدارس، للوقاية من أخطار تفشي عدوى فيروس كورونا وتأمين أرواح وحياة المواطنين.

صرح بذلك ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لافتًا إلى الانتهاء من التطهير اليومي الجزئي للمكاتب بالمباني والمدارس، ومشيرًا إلى تطهير وتعقيم مقار المبيت الانتخابية بالمدارس فى جميع الإدارات استعدادًا لانتخابات الإعادة.

وأشار وكيل التربية والتعليم أن تلك الفعاليات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، بالمرور على مقار قوات المبيت بالإدارات العشر لمعرفة مدى جاهزيتها لاستقبال قوات المبيت.

وشارك فى تلك الجولات كل من وكيل مديرية التربية والتعليم صبرى الدسوقي، وجميع مديري عموم المديرية، ومدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة الأمن بالمديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية.

جدير بالذكر أن محافظ لغربية أعلن أن المحافظة تلقت 139 ألفًا و546 طلب تصالح في مخالفات البناء، بإجمالي 889 مليونًا و584 ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصاً على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ50 جنيهًا في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31 ديسمبر الجاري، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.