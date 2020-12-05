رئيس التحرير

محمود مسلم

صحيفة إماراتية: جبهة مصرية يونانية لحماية شرق المتوسط من خطر تركيا

كتب:

(أ.ش.أ)
10:44 ص | السبت 05 ديسمبر 2020
رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان

رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان

قالت صحيفة " البيان" الإماراتية، اليوم، إن أحلام رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بدأت تصطدم بالواقع المر، حيث بدأت أوروبا بالحشد لعقوبات ردعية ضد تركيا نتيجة ممارساتها في شرق المتوسط وتدخلاتها في ليبيا والعراق وسوريا.

وأشارت الصحيفة الإماراتية، في افتتاحيتها تحت عنوان: "تركيا وفاتورة العدوانية" إلى أنه تم إعلان ميلاد جبهة مصرية يونانية قبرصية لحماية شرق المتوسط من الخطر التركي مع ترقب انضمام دول أخرى.

وأضافت "البيان"، أن الخطوات التي تفتقد للعقل والمنطق، قد تؤدي بصاحبها إلى الهاوية، وهذا ما يحدث مع أردوغان، الذي تمادى بمخالفته للقوانين والأعراف الدولية، وللقرارات والاتفاقات، حيث إنه يسعى إلى تدمير أسس الحياة وتأجيج الأزمة وإطالتها في كل المناطق التي تدخل فيها، لذلك فقد بات محاصراً، سواء إذا تقدّم وفعل، أو إذا تراجع وأحجم.

اقرأ المزيد:

العفو الدولية: اعتقال كافالا وصمة عار للعدالة في تركيا

باريس: نرفض سياسة الأمر الواقع التركية في شرق المتوسط

عودة "السفينة الأزمة".. أسباب تراجع أردوغان عن التنقيب في شرق المتوسط

جوزيب بوريل: سلوك تركيا "يؤجج التوتر" في شرق المتوسط