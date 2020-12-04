باريس: نرفض سياسة الأمر الواقع التركية في شرق المتوسط

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، إن بلاده ترفض سياسة "الأمر الواقع" التركية، في إشارة إلى التوترات بين أثينا وأنقرة في شرق البحر المتوسط المرتبطة باستغلال موارد الطاقة، ووفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف لودريان، خلال جلسة حوار افتراضية، ضمن أعمال منتدى حوارات المتوسط: "نريد احترام القانون وسيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونرفض سياسة الأمر الواقع التي أطلقتها تركيا"، مؤكدا أن فرنسا "تؤيد إجراء حوار مع تركيا حول هذه القضية".

وطالب لودريان، بتطبيق "ثقل أوروبي أكبر" في البحر الأبيض المتوسط، وإلا "فإن الآخرين سيفعلون ذلك على حساب مصالحنا، مثل تركيا وروسيا، فكلاهما تريدان استغلال القضايا الأمنية لتقسيمنا أوروبيا".

وحذر الوزير الفرنسي، من أن "منطقة البحر الأبيض المتوسط​​، بسبب زعزعة الاستقرار التي تسبب فيها فاعلون خارجيون، أضحت مفترق طرق لجميع الصراعات وفضاء يشهد تحديات حاسمة لمستقبلنا، على غرار الهجرة والأمن".