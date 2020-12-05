رئيسة وزراء الجابون تعلن تمكن بلادها من الانتصار على كورونا

قالت رئيسة وزراء الجابون روز رابوندا، اليوم، إن بلادها تمكنت من هزيمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، معتبرة أنها تقود العالم في جهود مكافحة الوباء.

وأوضحت رابوندا، في تصريح أوردته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، "أن بلدها الذي يأوي نحو مليوني شخص، استفاد من حربه مع الإيبولا والإيدز، في التعامل السريع مع فيروس كورونا.

وأضافت رئيسة وزراء الجابون: "سوف نحتفل بالكريسماس بشكل طبيعي هذا العام لقد هزمنا الفيروس".

ومنذ ظهور أول حالة بالفيروس في 12 مارس الاضي، قامت السلطات الصحية في المستعمرة الفرنسية السابقة، فورا بإغلاق الحدود وحظر التجول وتكثيف عمليات الاختبار المجانية، مع منع أي شخص من دخول مكان عام من دون إثبات خلوه من الفيروس، ولم تسجل الجابون سوى 59 وفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة.

وتعتبر القارة الأفريقية من أقل القارات تضررا من الفيروس، إذ لم تسجل سوى 50 ألف وفاة مقارنة بأكثر من مليون ونصف المليون وفاة على مستوى العالم.