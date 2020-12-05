وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لوسط القاهرة 

تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باستمرار عملية إعادة الوجه الحضاري لمنطقة وسط القاهرة تتابع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "تحسين الصورة البصرية لمنطقة وسط القاهرة" الذي وضع رؤيته الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة بالتعاون مع محافظة القاهرة، وزارة الإسكان، وشركة مصر للصوت والضوء التابعة لقطاع الأعمال والهادف إلى تحديث الميادين سواء بتوحيد شكل الواجهات والخطوط أو الإعلانات، الإضاءة وبدا العمل فعليا بميداني مصطفى كامل وطلعت حرب مرورا بشارع قصر النيل حتى ميدان الأوبرا كمرحلة أولى وتشمل المرحلة الثانية ميدان العتبة وحديقة الأزبكية.

قالت عبدالدايم إن منطقة وسط القاهرة تحظى بأهمية كبرى باعتبارها جزء أصيل من ذاكرة الأمة وأحد رموز الهوية المصرية، مضيفة أن مشروع تحسين الصورة البصرية الجاري تنفيذه يراعي الطابع المعماري والسياق التاريخي لمنطقة وسط القاهرة ويسعى للحفاظ على الثروة المميزة من المباني وإعادة رونقها لاسترداد لقب أحد أجمل مدن العالم باعتبارها مقصدًا عالميًّا متطورًا رفيع المستوى للأنشطة والتاريخ والثقافة كما يساهم في تعزيز مشاعر الفخر والانتماء لدى أبناء الوطن.

وتابعت أن الثقافة البصرية جزء من تكوين الشخصية المصرية وعاملا هاما للحفاظ على مقوماتها التي تشكلت عبر حقب تاريخية متعددة.

من جانبه قال رئيس جهاز النسيق الحضاري إن مشروع تحسين الصورة البصرية لوسط القاهرة يرفع الكفاءة الوظيفية للفراغات "ميادين وشوارع" عبر استخدام عناصر مميزة تعمل على تيسير التنقل وحركة المشاة، وانتظار السيارات بالإضافة إلى تعزيز الاستخدامات الثقافية والتجارية وتحسين البيئة عن طريق التشجير وإدارة المخلفات، وخلق فرص استثمارية، وربط القاهرة الخديوية بمنطقة ماسبيرو.

وأشار إلى أن التطوير يشمل أعمال الأرضيات، وأعمدة الإضاءة، والمقاعد، واللافتات الإرشادية والإعلانية، وسلال القمامة، واستخدام الأشجار والنباتات المناسبة إلى جانب احترام حركة المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير مسارات آمنة لهم واستخدام الخامات والألوان المناسبة.

يذكر أن مشروع تحسين الصورة البصرية لوسط القاهرة يعمل على إحداث نقلة نوعية في المنطقة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية للحفاظ على واجهات مبانيها المميزة وإزالة كل التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحالّ التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.

فضلًا عن إظهار المباني المميزة في منطقة وسط القاهرة ليلًا عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يُظهر عناصرها المميزة وطابعها المعماري المتفرد، ويضفي على المنطقة بعدًا جماليًّا جذابًا، هذا إلى جانب ضمان استدامة المشروع واستمرار الحفاظ والصيانة، عبر تفعيل المشاركة الأهلية، ودمج الأطراف المعنية بتطوير واجهات المباني والمحال التجارية.