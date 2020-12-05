قهوجي وعاطل ينهيان حياة خفير استضافهما في مسكنه بالسويس

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، من ضبط المتهمين بقتل "خفير" بجمعية أهلية من أجل سرقة أثاث منزله ومبالغ مالية وتليفونه من داخل شقته السكنية بحي الأربعين.

وكشفت التحقيقات، أن المتهميّن كانا يعيشان بالمنزل مع الخفير، وكان يقوم برعايتهما والوقوف بجانبهما خلال عملهما لأنه ليس لهما بيت يأويهما، وأنهما خططا لجريمتهما بهدف السرقة.

وتم التوصل إلى الجناة وكشف جميع تفاصيل الجريمة بعد ساعات قليلة من اكتشاف جثمان القتيل داخل الشقة السكنية، وقررت النيابة العامة بالسويس عرض جثمان القتيل علي الطب الشرعي.

كان اللواء هشام رشاد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، تلقي بلاغًا بعثور مواطن علي جثة والده داخل شقة سكنية بحي الأربعين، وبتشكيل فريق بحث بقيادة العميد وليد شوقي رئيس مباحث مديرية أمن السويس، تم الانتقال الي مكان جريمة القتل داخل الشقة السكنية بحي الأربعين، وتبين من التحريات أن القتيل أحمد أبو الحمد قتل داخل شقتة، وأن من أرتكب الجريمة هما شخصان هما عامل بمقهى وآخر عاطل قام القتيل برعايتهما خلال الفترة الماضية لأن ليس لهم مسكن يقيمون به.

ونجح ضباط مباحث مديرية أمن السويس بقيادة العميد وليد شوقي رئيس مباحث مديرية الأمن، من القبض في البداية علي العاطل المشترك في جريمة القتل، ثم القبض علي عامل المقهى الذي هرب إلى محافظة أخرى بعد قيامه بارتكاب جريمة القتل.

وأكدت التحريات واعترافات المتهمين، أن المتهميّن بالقتل نفذا جريمتهما بعد التخطيط لها، من أجل سرقة أثاث منزل الخفير وسرقة أمواله وتليفونه، وأنهما بالفعل بعد تنفيذ الجريمة قررا الهروب خارج المحافظة خشيه القبض عليهم.

ونجح ضباط مديرية الأمن في الوصول إلى سلاح الجريمة التي استخدمها المتهمان بالقتل.