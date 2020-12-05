منع اللاعبين من ممارسة الجنس خلال دورة الألعاب الأولمبية

قررت اللجنة الأولمبية منع الرياضيين من ممارسة الجنس في دورة الألعاب الأولمبية 2021 للوقاية من فيروس كورونا.

وقرر المنظمون حظر أي اتصال جسدي بين الرياضيين خلال فترة الدورة، لمنع انتقال العدوى.

وكشف المنظمون عن خطة لقواعد سلوك للرياضيين للتوقيع عليها قبيل وصولهم للمشاركة، والتي تتضمن التزام تجنب الاتصال الجسدي بين الرياضيين.

وسوف يُطلب من اللاعبين أيضًا ارتداء قناع عند عدم التدريب أو التنافس. وسيخضع الرياضيون لبروتوكول صحي صارم يشمل اجراء مسحة قبل 72 ساعة من وصولهم إلى اليابان.

ومن المتوقع أن الإجراءات الإضافية لمكافحة كورونا سوف تكلف نحو 3 مليارات دولار أكثر مما كان متوقعًا.

وسوف يتم إجراء الألعاب الأولمبية من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021 والألعاب البارالمبية من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر، أصدر المنظمون تقريرًا من 54 صفحة حول ترتيبات إقامة الألعاب الأولمبية حتى لو لم يكن الوباء تحت في السيطرة الصيف المقبل.