أرمينيا: نسقنا تبادل الأسرى مع أذربيجان بصيغة الكل مقابل الكل

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن إحراز تقدم في المفاوضات مع أذربيجان بشأن تبادل الأسرى بعد انتهاء الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري في منطقة قره باج المتنازع عليها، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وصرح باشينيان، في خطاب وجهه إلى الشعب، اليوم: "المهمة التي في غاية الأهمية هي استعادة الأسرى، وبودي القول إن هناك تقدما ما، ونسقنا تقريبا التبادل بصيغة الكل مقابل الكل".

وأوضح رئيس الوزراء الأرميني، أن هذا الأمر لا يتعلق فقط بالأسرى خلال الجولة الأخيرة من القتال التي بدأت أواخر سبتمبر الماضي بل وقبلها من كلا الطرفين، مشددا على ضرورة وضع آليات لاستعادة الأسرى المعروفين الآن وهؤلاء الذين ستتوفر معلومات عنهم لاحقا.

ودعا باشينيان، الأرمن إلى الصبر، مبديا قناعته بأن تتوج هذه الجهود بالنجاح.

وتطرق باشينيان إلى موضوع البحث عن المفقودين في منطقة النزاع، مؤكدا استمرار عملية إجلاء جثث العسكريين الأرمن من المناطق الخاضعة لسيطرة أذربيجان والتعرف عليها.

وأشار رئيس الورزاء الأرميني، إلى أن الجانب الأرمني استعاد بعد انتهاء الجولة الأخيرة من التصعيد في التاسع من نوفمبر جثث أكثر من 600 من عسكرييه لم يتم التعرف على 500 منهم بعد، فيما تم تسليم 135 جثة إلى عوائل القتلى.

وأكد باشينيان، وجود مجموعة أخرى من المفقودين لا يزال العمل جاريا للكشف عن مصيرهم، دون تقديم المزيد من المعلومات.

ورفض باشينيان تحميله المسؤولية عن الجولة الأخيرة من التصعيد في قره باج، مصرا على أن أسبابها تعود إلى الإخفاقات الدبلوماسية للإدارات السابقة.

وحسب بيانات جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا، تحتجز أذربيجان 100 أسير 40 منهم مدنيون.