اليوم.. الأنبا مقار يلقي عظة الأحد على قنوات المتحدة

يلقي الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، في العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد، كلمة روحية في إطار عظة الأحد الأسبوعية، والتي تذيعها قناة (أون تي ڤي)، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من شهر مارس الماضي، كما ألقى عظة أخرى يوم 7 يونيو في مناسبة عيد حلول الروح القدس (العنصرة)، وثالثة في 16 أغسطس بمناسبة "عيد العذراء"، والرابعة في 25 أكتوبر الماضي.

ويتوالى على إلقاء عظة الأحد إلى جانب البابا تواضروس الثاني، عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كان آخرهم الأسبوع الماضي الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، وتناولت العظة موضوع فصل إبركسيس من قداس الأحد الثالث من شهر هاتور بالسنة القبطية.

وكان الأنبا مقار، التقى يوم الخميس الماضي، مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، عبر الانترنت، في إطار لقاء ترودو، مع كل القادة الدينيين في كندا وذلك لبحث الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، والتوصيات لتجنب الإصابة.

وشارك في هذا اللقاء إلى جانب الأنبا مقار الذي يشرف على بعض الكنائس في كندا، كل من: "الأنبا مينا أسقف ميسيساجا، والأنبا بولس أسقف مونتريال".

والأنبا مقار أسمه أشرف إبراهيم صليب، وهو من مواليد 11 نوفمبر 1961، بمدينة طنطا بالغربية، وحصل على درجة بكالوريوس العلوم الصيدلية من جامعة طنطا سنة 1983، وعمل لمدة عشرة سنوات في صيدلية قبل الرهبنة، وخدم في كنيسة العذراء مريم بطنطا قبل الرهبنة في مدارس أحد ابتدائي وإعدادي وثانوي كخادم، ثم أمين خدمة، والتحق بدير البرموس في 11 يوليو 1994، وتمت رهبنته بيد البابا الراحل شنوده الثالث، ورُسِمَ قسًّا يوم 18 نوفمبر 2001، وكان مشرفًا على بيت الكهنة بدير البراموس.

وهو حاصل على ماجستير في تاريخ المسيحية المبكر في أفريقيا، إشراف مشترك بين جامعة إيسترن بأمريكا وكلية اللاهوت الأسقفية، وله عدة مؤلفات من بداية فترة الرهبنة، وتمت رسامته أسقفا بيد البابا تواضروس الثاني في 10 مارس 2013، وتم تجليسه يوم 22 مارس من ذات العام، وعمل لمدة 3 سنوات وكيلًا للكلية الإكليريكية بالأنبا رويس.