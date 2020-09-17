البابا تواضروس يستقبل الأنبا مقار قبل سفره إلى كندا

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللقاء يأتي قبل سفر الأنبا مقار إلى كندا لمتابعة بعض الكنائس القبطية في تورنتو وضواحيها، والتي يتولى أسقف الشرقية الإشراف الروحي والإداري بها.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة البابا الخدمة بالكنائس والأديرة القبطية في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحرص البابا تواضروس الثاني، خلال الفترة الماضية، على لقاء عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، لمتابعة الخدمة ومناقشة أي تحديات أو معوقات وأوجه تنمية الخدمة الكنسية وتطويرها في ظل الاحتياج الرعوي.

وعقب اللقاء المشار إليه سافر الأنبا مقار إلى كندا حيث من المقرر أن يقوم بإقامة العديد من القداسات والإجتماعات الروحية ولقاءات مع الشباب القبطي هناك، ومناقشة العديد من الامور الروحية والكنسية المتعلقة بالخدمة.