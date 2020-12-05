وزير التنمية المحلية: مشروع مسار العائلة المقدسة يخدم السياحة

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أهمية مشروع مسار العائلة المقدسة لصورة مصر السياحية والتراثية والثقافية، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا المشروع المهم والذي له طابعا تراثيا وحضاريا ودينيا ويخدم أهداف سياحية، علاوة على حرص الحكومة والوزارات المعنية على توفير كل الموارد اللازمة للانتهاء منه في توقيتاته المحددة.

جاء ذلك اجتماع وزارة التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللجنة الدائمة المشرفة على مشروع مسار العائلة المقدسة، حيث شارك في الاجتماع كل من ممثلين عن مجلس الوزراء والكنيسة القبطية ووزارت التنمية المحلية والسياحة - هيئة التنمية السياحية- وجهاز التنسيق الحضاري وسكرتيرو عموم المحافظات الثمانية لنقاط المسار الـ25 وهي القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء ونواب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والشرقية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالتعاون القائم بين كل الوزارات والجهات المسؤولة وعلى رأسها مجلس الوزراء والكنيسة وخص بالشكر وزارة السياحة التي وفرت كل الاعتمادات المالية وشكلت الإطار العام لمرحلة الترويج والتسويق المقبلة فيما يخص هذا المشروع المهم ووضع الخطط الإستثمارية وهي المرحلة التي ستبدأ بعد إطلاق المسار خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأكد شعراوي أن إنجاز البنية التحتية لكل نقاط المسار كانت الشغل الشاغل لوزارتي التنمية المحلية والسياحة وكل الجهات المسؤولة بالمحافظات بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

ومن ناحية أخرى استعرض القائمين على المشروع خلال أعمال اللجنة تقارير مصورة لكل نقاط المسار، كما استعرض مسؤول كل محافظة ما تم تحقيقه بدعم من وزارتي التنمية المحلية والسياحة مما ساهم في إنجاز البنية التحتية لكل نقاط المسار في التوقيتات المحددة.

وأكد المشاركون في الاجتماع حرصهم على تسليم هذا المشروع القومي في موعده المحدد حتى يتسنى للجهات المعنية تحديد موعد إطلاقه كرسالة من مصر للعالم وبصورة تليق باسم الدولة المصرية عالميا، خاصة أن المسار يمثل أقدم رحلة معروفة وموثقة تاريخيا ودينيا.