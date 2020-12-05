"تعبان وجاي يكشف".. جمل يقتحم قسم الاستقبال بمستشفى أوسيم (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لجمل يقتحم قسم الاستقبال بمستشفى أوسيم العام، والذي يظهر إحاطة عدد من الموظفين للجمل داخل المستشفى دون تمكنهم من إخراجه.

ويظهر الفيديو سخرية عدد من الموظفين من اقتحام الجمل للمستشفى فيما يصوره آخرون بالهواتف المحمولة.

وفور تداول الفيديو انهالت التعليقات الساخرة كان أبرزها: "لأول مرة .. جمل يقتحم مستشفى أوسيم.. مستغربين ليه يمكن تعبان وداخل يكشف".

وعلق آخر: "اللي صاحبه عيان رايح يزوره.. أغرب حاجة ممكن تشوفها النهاردة"، وعلق آخر "هل رأيت جمل في مستشفى عام من قبل هل رأيت جملا داخل مستشفى من قبل؟".

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أن الجمل اقتحم المستشفى في الساعة السادسة من صباح اليوم، وكان بصحبة أحد الزوار ويعمل جزارا، وكان في طريقه لذبحه بالمجزر القريب من المسشفى.

وأكد المصدر لـ"الوطن" أن إدارة المستشفى تمكنت من السيطرة على الموقف وإخراج الجمل خارج مبنى المستشفى دون وقوع أية إصابات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مالك الجمل كان يناديه قائلًا: "عيب يا جلجل اللي بتعمله ده.. وهتأذينا في أكل عيشنا".