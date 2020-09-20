نائب محافظ الجيزة يتابع حملة "100 مليون صحة" بحدائق أكتوبر

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، يرافقه الدكتور محمد منصور وكيل الوزارة مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، المركز الطبي بمدينة حدائق أكتوبر، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور على المراكز الطبية والوحدات الصحية لمتابعة فعاليات (مبادرة 100 مليون صحة) لمسح الأمراض المزمنة والعلاج.

وتفقد نائب المحافظ، العيادات المخصصة للمبادرة، حيث يتم تقديم الخدمة الطبية وصرف الأدوية لجميع المواطنين، وتأتي المبادرة استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بهدف تشجيع المرضى على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية.

كانت محافظة الجيزة أعلنت عن البدء التجريبي لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة وأمراض السمنة والكُلى، ضمن مبادرة (100 مليون صحة).

وقالت في بيان إن الحملة تشمل العديد من الوحدات الصحية، حيث تشارك فيها فرق ثابتة ومتحركة تنتشر في جميع قطاعات المحافظة.