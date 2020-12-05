شميس: جار تعديل قانون البناء الموحد لمواكبة الاشتراطات الجديدة

قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، إنه جار إجراء تعديل على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 نظرا لأن بعض الضوابط والاشتراطات الخاصة بالبناء التى يتم دراستها حاليا لوقف فوضى العمران وتنظيم المدن تتطلب تعديلا تشريعيا، وذلك بمشاركة وزارات الإسكان والتنمية المحلية وعدة جهات وخبراء.

وأضاف شميس لـ"الوطن"، أن المدن المصرية تعج بمشكلات عديدة من سنوات طويلة فى البناء والعمران وكان يتم التعامل معها بمسكنات، إلا أن القيادة السياسية الموجودة حاليا تسعى إلى وقف تلك الفوضى تماما وإعادة الوجه الحضارى للشوارع والمدن والحد من أي عشوائيات وإحداث نقلة حضارية فى العمران.

وأشار إلى أنه جار حاليا دراسة مقترحات اشتراطات البناء تمهيدا للوصول إلى الأنسب لإصدارها قريبا وذلك للحد من أي تكدس وكثافات سكانية وعدم الضغط على الخدمات والمرافق، لافتا إلى أن مسألة وقف إصدار التراخيص مؤقت لحين اعتماد اشتراطات البناء، لافتا إلى أنه من حق أى مواطن حاصل على تراخيص بناء سليمة فى الفترة السابقة استكمال البناء.

من ناحية أخرى، أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إطلاق الإصدار التجريبي لأول دليل شامل من نوعه للخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية، والذي تم إصداره في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويخص محافظتي سوهاج وقنا وهو الدليل الأول في سلسلة الأدلة الشاملة التي سيتم إصدارها تباعا لكل المحافظات، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتحسين منظومة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأشار شعراوي إلى أن الدليل يأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية ومحاور برنامج عمل الحكومة المتعلقة بتحسين وتحديث نظم تقديم الخدمات والتيسير على طالبي الخدمة واستحداث آليات لمتابعة مدى تحسن الخدمات.

وأ​ضاف وزير التنمية المحلية أن وجود أدلة إجراءات محددة لهذه الخدمات يعد خطوة مهمة في سبيل تحديثها وحوكمتها ومتابعة التحسن في تقديمها وميكنتها وتقديمها عن بعد في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها مصر حاليا.

وكشف شعراوي أن دليل خدمات المحليات هو دليل شامل وموحد على مستوى المحافظة يحتوي على جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية ويتضمن الإجراءات والمستندات والرسوم والمدد الزمنية المتعلقة بكل خدمة، كما يتضمن خريطة الإجراءات التي تيسر من تحويل إجراءات تقديم الخدمة إلى إجراءات مميكنة، ويشمل الدليل على 100 خدمة متنوعة تقدمها الإدارة المحلية.