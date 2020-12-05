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تشييع جثمان زوجة شقيق شيخ الأزهر مساء اليوم بالأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
01:44 م | السبت 05 ديسمبر 2020
شيخ الأزهر ارشيف

شيخ الأزهر ارشيف

توفيت، اليوم السبت، زوجة الشيخ الطيب محمد الطيب، شقيق الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وستُشيع الجنازة من ساحة الشيخ الطيب في مدينة القرنة بالبر الغربي بالأقصر.

ومن المقرر أن يحضر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تشييع الجثمان، حيث أنه متواجد الآن في ساحة جده بالأقصر.

ومن المقرر أن يشارك الآلاف من أبناء الأقصر في تشييع الجثمان الساعة السابعة مساءً حيث توفيت الراحلة بأحد مستشفيات محافظة أسوان. 

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