موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة

يستعد فريق مانشستر يونايتد، لمواجهة نظيرة وست هام يونايتد اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر، في إطار مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.

وتستعرض "الوطن"، موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد اليوم والقنوات الناقلة، كالتالي:

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد، في إطار مبارايات الدوري الانجليزي الممتاز، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وفي 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والساعة 6:30 مساء بتوقيت تونس، و 5:30 مساء بتوقيت جرينتش.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد

تقام المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز على استاد القاهرة الدولي، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس، على ستاد "لندن الأولمبي"، بصوت المعلق "حفيظ دراجي".

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل فريق وست هام يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 16 نقطة.