يستضيف ملعب أولد ترافورد، مباراة نارية ينتظرها عشاق كرة القدم الأوروبية، بين فريقي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف لصالح مان على استاد حديقة الأمراء في باريس.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة..

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان

تنطلق صافرة بداية المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، اليوم التي تقام على ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت أم القرى مكة بالمملكة العربية السعودية، بينما تقام المباراة في تمام الساعة 12 منتصف الليل في أبوظبي بالإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مان يونايتد وباريس سان جيرمان

وتذاع مباريات دوري الأبطال، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، في قناة beIN Sports HD 1 أو beIN Sports 4K، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي جواد بدة.

ترتيب الفريقين في المجموعة في دوري الأبطال

يحتل مانشستر يونايتد صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ما يجعله في موقف صعب، ويسعى الفريقين من خلال لقاء العودة لتأمين الصعود لدور الـ16.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حراسة المرمى.. دي خيا.

خط الدفاع.. بيساكا، لينديلوف، ماجواير، تيليس.

خط الوسط.. فريد، ماتيتش، فان دي بيك، برونو فرنانديز.

خط الهجوم.. راشفورد، كافاني.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

حراسة المرمى.. نافاس.

خط الدفاع.. فلورينزي، ديالو، كيمبيمبي، باكر.

خط الوسط.. فيراتي، ماركينيوس، هيريرا.

خط الهجوم.. دي ماريا، نيمار، مبابي.