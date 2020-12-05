جميلة عوض ومريم الخشت يشاركان في ندوة المخرج الفلسطيني بمهرجان القاهرة

حرص عدد من الفنانين على المشاركة في الجلسة الحواريةالتي جاءت تحت عنوان "من تحسس الخطى إلى النجاح"، مع المخرج الفلسطيني هاني أبوأسعد، ويدير النقاش المخرج مروان حامد، وذلك ضمن ندوات أيام القاهرة لصناعة السينما، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42.

وكان من بين الحضور الفنانة جميلة عوض، مريم الخشت، بسنت شوقي.

وتحدث هاني أو أسعد، خلال اللقاء عن تجاربه في هوليوود وأفلامه المستقلة، بالإضافة إلى التعامل مع النجوم العالميين.

وقال المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، إنه يعتبر مصر وطنه الثاني نظرًا لوجود بلده تحت الاحتلال.

وفي البداية اعتذر هاني أبو أسعد، الذي تحدث خلال الجلسة الحوارية من خلال برنامج "زووم"، عن عدم حضوره إلى مصر والمشاركة في المهرجان، نظرًا لظروف خارجة عن إرادته.

وقال هاني أبو أسعد، إن السينما المصرية هي من شكلت هويته بداية من فيلم "أبي فوق الشجرة" للفنان عبد الحليم حافظ، معتبرًا أن مصر وطنه الثاني نظرًا لوجود بلده تحت الاحتلال.

وأضاف أنه شكّل هويته من خلال المخرجين المصريين أمثال هنري بركات ويوسف شاهين ومحمد خان.

وحكى المخرج الفلسطيني هاني أبو سعد عن تجربته في الجولدن جلوب، مشيرا أنه كان يشعر أن وجودهم في المسابقة كـ"كومبارسات" ولكنه فوجئ بالفوز بأفضل فيلم أجنبي بالجولدن جلوب.

وأضاف أنه كان يرى صعوبة كبيرة لأن الفيلم يمثل دولة ليست لها وجود في المجتمع الدولي وذلك لا يمنع أنهم أصحاب قضية.

هاني أبو أسعد مخرج فلسطيني هولندي ولد في الناصرة، أخرج فيلم "الجنة الآن" الذي حصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي في عام 2006، وترشح لجائزة أوسكار من نفس الفئة، وحصل على جائزة العجل الذهبي في هولندا كأفضل فيلم هولندي.