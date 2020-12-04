"دم الغزال" و"ترتيب جديد".. جدول أفلام مهرجان القاهرة السينمائي اليوم

بدأت فعاليات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي 2020 في دورته الـ42 لعام 2020، أمس الخميس، بعد أن تم إطلاق المهرجان يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، جدول عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر في دورته الـ42، كالتالي:

المسرح الكبير

عرض فيلم "بيت الذاكرة" في تمام الساعة 3 مساء، وفيلم "ترتيب جديد" في تمام الساعة 6 مساء، وفيلم "حظر تجول" في تمام الساعة 9 مساء.

المسرح الصغير

عرض فيلم "خريف التفاح" في تمام الساعة 12:30 مساء، وفيلم "الخوف" في تمام الساعة 3:30 مساء، وفيلم "ذهب" في تمام الساعة 6:30 مساء، وفيلم "طباعة بالأحرف العلوية" في تمام الساعة 9:30 مساء.

مسرح الهناجر

عرض فيلم "البراري" في تمام الساعة 12:30 مساء، وفيلم "القلعة" في تمام الساعة 3:30 مساء، وفيلم "الأب يلعب نفسه" في تمام الساعة 7 مساء، وفيلم "حقيقة" في تمام الساعة 10:30 مساء.

مسرح WE

عرض فيلم "غزة مونامور" في تمام الساعة 6:30 مساء، وفيلم "الأب" في تمام الساعة 9:30 مساء.

أوديون 1

عرض فيلم "غزة مونامور" في تمام الساعة 4:30 مساء، وفيلم "أعزائي الرفاق" في تمام الساعة 7:30 مساء، وفيلم "تحت السماء المفتوحة" في تمام الساعة 10 مساء.

أوديون 2

عرض فيلم "عودة إلى رصيف الميناء" في تمام الساعة 1 مساء، وفيلم "تيدي" في تمام الساعة 4 مساء، وفيلم "حد الطار" في تمام الساعة 7 مساء، وفيلم "مجرة أندروميدا" في تمام الساعة 10 مساء.

المسرح الصغير المكشوف

عرض فيلم "دم الغزال" في تمام الساعة 6:30 مساء.