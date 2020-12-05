غياب 9 أطباء دفعة واحدة بمركز طب الأسرة بقرية في الدقهلية

تفقد عاطف سعد، نائب رئيس مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، في زيارة مفاجئة، مركز طب الأسرة بديسط، حيث ضبط مخالفات من بينها غياب 9 أطباء، ونقص في بعض المستلزمات الطبية داحل المركز.

وقاد عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، جولة مفاجئة في نطاق الوحدة المحلية بديسط، لمتابعة مستوى الأداء وحسن تقديم الخدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتحسين البيئة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة، وبتوجيهات من محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا.

وتوجه نائب رئيس المدينة إلى مركز طب الأسرة بقرية ديسط للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والمترددين عليه ومدى توفير العلاج اللازم لهم.

وبحسب بيان رئاسة مدينة طلخا، تبين بالاطلاع على سجلات الحضور والانصراف وغياب 7 أطباء أسنان من بين 9 أطباء أسنان بالمركز، وغياب 2 طبيب صيدلي من بين 9 أطباء عن العمل، كما تبين وجود نقص في بعض المستلزمات الطبية بالمركز، وتمت مخاطبة الإدارة الصحية بطلخا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن حالات الغياب والعجز في المستلزمات الطبية.

وأكد عاطف سعد على ضرورة حسن استقبال المواطنين والمترددين على الوحدة الصحية وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، وتنفيذ تعليمات محافظ الدقهلية بضرورة العمل على توفير متطلبات المواطنين خاصة في القطاع الصحي بما يوفر لهم الرعاية.

ومن جهة، أخرى تابع محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا، تجهيز اللجان والمقار الانتخابية بدائرة مركز ومدينة طلخا، بتطهير اللجان بداية من البوابات الخارجية وحتى لجان الاقتراع، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا، وحفاظا علي صحة وسلامة جميع عناصر العملية الانتخابية.

كما وجه بشن حملة نظافة على منطقة مساكن النفق ومساكن القوات المسلحة وشارع كامل ليله وشارع أم كلثوم وتمكنت الحملة من كنس وتطهير الشوارع المحيطة بهذه المنطقة ورفع ما يقرب عن 9 أطنان من الأتربة وتراكمات القمامة أسفل العمارات والمنازل.