من الولادة وحتى 18 شهرا.. مواعيد تطعيمات الأطفال حديثي الولادة

في السنوات القليلة الماضية، حرصت وزارة الصحة والسكان على تنظيم عدد من المبادرات الثحية لمحاربة الأمراض المزمنة والقضاء عليها، ولكنها طالما اهتمت بالأطفال حديثي الولادة، حيث تقوم بتوفير عدد من التطعيمات التي يتم اتخاذها منذ لحظة الولادة وحتى سن عام ونصف، لحماية الأطفال من الإصابة بالعدوى وشلل الأطفال.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، التطعيمات التي يتم إعطاءها للأطفال حديثي الولادة، لحمايتهم من الأمراض، وفق وزارة الصحة، كالتالي:

تطعيمات يتم اتخاذها عن الولادة

- تطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي: يتم أخد التطعيم الكبدي الفيروسي خلال 24 ساعة من الولادة، حيث يتم إعطاءه للمولود حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ اليمين.

- تطعيم تطعيم شلل الأطفال: يتم إعطاء تطعيم شلل الأطفال للمولود وهي "الجرعة الصفرية"، حيث يتم إعطاءها للمولود على شكل نقط في الفم.

- تطعيم الدرن: يتم إعطاء تطعيم الدرن للأطفال حقنا بالجلد في الطبقة الأولى أعلى الذراع الأيسر للطفل.

تطعيمات الشهر الثاني من الولادة

- تطعيم شلل الأطفال: يتم إعطاء الطفل تطعيم شلل الأطفال على شكل نقط في الفم.

- التطعيم الخماسي: يتم إعطاء التطعيم الخماسي للأطفال حقنا بالعضل في الجزء الخارجي في منتصف الجزء الأيمن، لحماية الطفل من الإصابة بالدفتيريا و السعال الديكي والتيتانوس و الالتهاب الكبدي الفيروسي و الأنفلونزا البكتيرية.

تطعيمات الشهر الرابع من الولادة

- تطعيم شلل الأطفال: يتم إعطاء الطفل تطعيم شلل الأطفال على شكل نقط في الفم.

- تطعيم ضد شلل الأطفال بالحقن.

- التطعيم الخماسي: يتم إعطاء التطعيم الخماسي للأطفال حقنا بالعضل في الجزء الخارجي في منتصف الجزء الأيمن، لحماية الطفل من الإصابة بالدفتيريا و السعال الديكي والتيتانوس و الالتهاب الكبدي الفيروسي و الأنفلونزا البكتيرية.

تطعيمات الشهر السادس من الولادة

- تطعيم شلل الأطفال: يتم إعطاء الطفل تطعيم شلل الأطفال على شكل نقط في الفم.

- التطعيم الخماسي: يتم إعطاء التطعيم الخماسي للأطفال حقنا بالعضل في الجزء الخارجي في منتصف الجزء الأيمن، لحماية الطفل من الإصابة بالدفتيريا و السعال الديكي والتيتانوس و الالتهاب الكبدي الفيروسي و الأنفلونزا البكتيرية.

تطعيمات الشهر التاسع من الولادة

- تطعيم شلل الأطفال: يتم إعطاء الطفل تطعيم شلل الأطفال على شكل نقط في الفم.

- يتم إعطاء الطفل كبسولة فيتامين أ.

تطعيمات الشهر الثاني عشر "عام" من الولادة

- تطعيم شلل الأطفال: يتم إعطاء الطفل تطعيم شلل الأطفال على شكل نقط في الفم.

- تطعيم MMR: يتم إعطاء الطفل هذا التطعيم حقنا تحت الجلد بالذراع الأيمن، لحمايته من الإصابة بالحصبة والنكاف والحصبة الألماني.

تطعيمات الشهر الثامن عشر "عام ونصف" من الولادة

- تطعيم شلل الأطفال: يتم إعطاء الطفل تطعيم شلل الأطفال على شكل نقط في الفم.

- التطعيم الثلاثي: يتم إعطاء التطعيم الثلاثي للطفل في العضل بالجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيسر، لحمتية الطفل من الإصابة بالدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس.

- تطعيم MMR: يتم إعطاء الطفل هذا التطعيم حقنا تحت الجلد بالذراع الأيمن، لحماية الطفل من الإصابة بالحصبة والنكاف والحصبة الألماني.

- يتم إعطاء الطفل 2 كبسولة فيتامين أ.