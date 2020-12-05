عاطل يطعن صديقه في الطالبية.. والتحريات: خوفه بكلب وأصاب نفسه

شرع عاطل في قتل آخر، اليوم، فى شارع ترسا بالطالبية، بسبب خلافات سابقة بينهما، ثم أصاب نفسه لاتهام المجني عليه بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، بإحالته للنيابة العامة.

التحريات التى أشرف عليها اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، أكدت أن المجني عليه "إكرامي" روّع المتهم "شنودة" بكلب منذ 4 أيام، فقرر "شنودة" الانتقام منه، بعدما لاحظه يتجول دون كلب.

كما أكدت تحريات العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن المجني عليه "إكرامي" استعار كلبا من صديقه، وروّع به "إكرامي"، ما اضطر الأخير للانتقام منه، وأنهما من هواة التسكع في الشوارع.

وتلقى المقدم مصطفى كمال، وكيل فرقة المباحث، بلاغا بمشاجرة بين الطرفين، حيث انتهز المتهم وجود المجني عليه دون كلب، فقرر الانتقام منه.

وانتقل المقدم اسلام السيد، رئيس مباحث الطالبية، إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن المتهم استل سكينا من محل جزارة قريب من محل الواقعة، وأحدث جروح قطعية في المجني عليه، ثم أحدث اصابات بنفسه لتلفيقها للأخير.