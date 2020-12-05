وزير العدل يفتتح فرعي توثيق والمحكمة الابتدائية بكفر الشيخ بعد تجديدهم

في إطار خطة وزارة العدل بتطوير منظومة الشهر العقاري والمحاكم وميكنتهما تيسيرا على طالبي خدمات التوثيق والمتقاضين، افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم، فرع توثيق ضواحي كفر الشيخ وفرع الحامول ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية بعد تجديدها ورفع كفاءتها، وذلك في حضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ولفيف من قيادات الوزارة.

ويقدم فرع توثيق الضواحي كل الخدمات للمواطنين دون التقيد بالاختصاص المكاني، عدا ما استوجب القانون إجرائه أمام فرع التوثيق الكائن بدائرة الاختصاص.

ويوفر إمكانية التعامل مع 13 مواطنا في آن واحد من خلال نظام الشباك الواحد، مع تنسيق أسبقية الحضور بين الجمهور بالحجز الإلكتروني والنداء الآلي.

جدير بالذكر أن وزارة العدل قد قامت بتجهيز المقر بمشاركة المجتمع المدني، كما أمدته بأحدث الأجهزة والأثاث اللازم.