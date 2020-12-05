وزير العدل يفتتح الشهر العقاري الجديد بكفر الشيخ: ينهي معاناة الأهالي

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، منذ قليل، محكمة الحامول عبر تقنية "فيديو كونفرانس" من محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ومقر فرع توثيق الضواحي بحي سخا.

وأكد "نور الدين"، انتهاء معاناة أهالي كفر الشيخ التي استمرت عشرات السنوات، وذلك بافتتاح الموقع الأول لفرع توثيق الضواحي بحي سخا بجوار مركز المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، وجاري التجهيز لمقر الفرع الثاني بعمارة الشرق للتأمين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ما يميز الموقعين الجديدين أن أداء الخدمة سيكون إلكترونيًا، وسيتعامل المواطن مع موظف واحد من خلال خدمة الشباك الواحد، ولن تستغرق المعاملة أكثر من 3 دقائق.

ذكر أن المركز يضم صالة للمواطنين، وصالتين لتعامل المواطن مع موظف الشباك، وحجرات الموظفين على مساحة 500 متر، وبمجرد دخول المواطن يتم تسجيل رقمه الرقم القومي على جهاز الحاسب الآلي، ويحصل على رقم ليتوجه للشباك المحدد له من خلال النداء الآلي لينهي معاملته خلال ال3 دقائق.

واكد المستشار سامح رمضان من المكتب الفني لمساعد وزير العدل للشهر العقاري، أن مبنى توثيق الشهر العقاري الجديد بسخا مستأجر من محافظة كفرالشيخ بمبلغ 10 آلاف جنيه شهريًا، وتم تجهيزه بمعرفة وزارة العدل، بكافة الأجهزة الإلكترونية اللازمة للعمل بمنظومة الشباك الواحد.

وأضاف رمضان، يضم المبني صالة إنتظار للمواطنين، و13 شباك توثيق تؤدي كافة أعمال التوثيق دون الارتباط بمحل الإقامة، عدا ما استوجبه القانون من اختصاص مكاني كإثبات التاريخ والانتقالات، ويخدم المبنى مواطني مركز ومدينة كفرالشيخ.

وفي سياق آخر، أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن تطوير 10 مدن وميكنتها في إطار التحول الرقمي للدولة، حيث زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مدينتي برج البرلس وسيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ ، لتفقد العملية التدريبية على التطبيقات الخاصة ببرنامج خدمات المواطنين وبوابة خدمات المحليات الإلكترونية التى تعدها وتشرف على تنفيذها وتشغيلها الوزارة.

وفي بيان لها، أكدت أن الوفد تفقد مدينتي برج البرلس وسيدي غازي، وتابع العملية التدريبية على التطبيقات، وخلال الزيارة تم عقد اجتماع مع رؤساء المدن ومديرو الإدارات لكل مدينة على حدة.