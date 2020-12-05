عاجل.. تغريم 50 شخصا بين 1000 و 4 آلاف جنيه بسبب الكمامة

عاقبت محكمة جنح أمن دولة طوارئ حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي، 50 شخصا بغرامة مالية، بين 1000 إلى 4 آلاف جنيه، وذلك لاتهامهم بعدم ارتداء كمامة في الأماكن العامة "المترو، البريد، وحدات المرور، المستشفيات".

وجاء في حيثيات الحكم، أن المتهمين لم ينفذوا قرار مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا في مرحلته الثانية ما عرض حياتهم وذويهم وآخرين للخطر حيث صدرت الأحكام غيابية.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة خلال الأيام الماضية حررت 50 محضرا من خلال حملة مكبرة شنتها المديرية بالتنسيق مع الأدارات المختلفة بوزارة الداخلية وأعدت كمائن في الشوارع والميادين والمصالح الحكومية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بتحرير محاضر رسمية لمن يخالف عدم ارتداء الكمامة مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك لمواجهة فيروس كورونا حيث حررت الشرطة 50 محضرا في أماكن المترو والبريد، وتم إحالة جميع المحاضر إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حلوان التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شنت حملة مكبرة لضبط المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020 لعدم ارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد القرار، ضرورة تطبيق ارتداء الكمامة لجميع مستخدمين وسائل النقل العامة والخاصة، وأصحاب المحلات والعاملين بها، والمترددين على الأسواق أو المجمعات أو السوبر ماركت والعاملين والمترددين على المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص، توقيع غرامة 4 آلاف جنيه، على كل من يخالف هذا القرار ويتم محاكمته.

كانت وزارة الداخلية شنت حملة صباح أمس الأول لاتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية؛ فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي تحرير 573 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية؛ بمخالفة قرار الغلق.

اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5616 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية جارى استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.