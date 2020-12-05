مفتي الجمهورية ناعيا طه حبيشي: عالم جليل واجه التطرف

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، العالم الجليل الدكتور طه دسوقي حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر الشريف، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وأحد كبار علماء الأزهر الشريف، الذي وافته المنية ظهر اليوم.

ونوه مفتي الجمهورية، بما قدمه الفقيد لطلبة العلم من الجهود التي كان لها الأثر الكبير في نشر المنهج الأزهري الوسطي، ومواجهة الفكر المتشدد.

وفاة الدكتور طه حبيشي أحد المرشحين لعضوية هيئة كبار العلماء

وتوفي صباح اليوم، الدكتور طه حبيشي الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، وأحد المرشحين لعضوية هيئة كبار العلماء، والذي وافته المنية بمستشفى السلام الدولي.

والدكتور طه حبيشي أستاذ الفرق والمذاهب وأستاذ أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والمتحدث بالإذاعة والتليفزيون، ومحاضر بالعديد من المراكز الثقافية الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، كذلك عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، كذلك له أكثر من 70 مؤلفا في فروع العلم المختلفة.

وكانت هيئة كبار العلماء قد حددت عددا من الشخصيات المرشحة لعضوية هيئة كبار العلماء كان من بينهم، الدكتور طه حبيشي الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد عبدالقادر الخطيب عميد كلية اللغة العربية الأسبق، ووكيل الأزهر الحالي الدكتور محمد الضويني، والدكتور فتحي عثمان أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة.