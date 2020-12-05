وفاة الدكتور طه حبيشي أحد المرشحين لعضوية هيئة كبار العلماء

توفى، قبل قليل، الدكتور طه حبيشي الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، وأحد المرشحين لعضوية هيئة كبار العلماء، والذي وافته المنية صباح اليوم بمستشفى السلام الدولي.

وبحسب مصادر فإنه سيتم الصلاة على الفقيد في الجامع الأزهر ثم تتحرك الجنازة إلى دمياط مدينة الروضة التابعة لمركز مركز فاركس، حيث يدفن هناك، ومن المقرر أن يقتصر الأمر على تشييع الجنازة.

والدكتور طه حبيشي أستاذ الفرق والمذاهب وأستاذ أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والمتحدث بالإذاعة والتليفزيون، ومحاضر بالعديد من المراكز الثقافية الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، كذلك عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، كذلك له أكثر من 70 مؤلفا في فروع العلم المختلفة.

وكانت هيئة كبار العلماء قد حددت عددا من الشخصيات المرشحة لعضوية هيئة كبار العلماء كان من بينهم، الدكتور طه حبيشي، الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد عبدالقادر الخطيب عميد كلية اللغة العربية الأسبق، ووكيل الأزهر الحالي الدكتور محمد الضويني، والدكتور فتحي عثمان أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة.