علماء وقيادات الأزهر يقدمون العزاء للإمام الأكبر في وفاة زوجة أخيه

تقدم أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، وقيادات الأزهر الشريف، وأساتذة الجامعة، وكل المنتسبين للأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجة شقيقه الأصغر الشيخ محمد الطيب، رحمه الله.

كما تقدم علماء وقيادات الأزهر بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ويشير المركز الإعلامي للأزهر، إلى أن العزاء سوف يقتصر على المشيعين للجنازة فقط في ظل الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا.

وتوفيت صباح اليوم، زوجة شقيق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الشيخ الطيب محمد الطيب، بالأقصر، حيث تصلى الجنازة على الفقيدة هناك ويقتصر العزاء على تشييع الجنازة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة مع تصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ونعت جامعة الأزهر الفقيدة، كما تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس؛ بخالص العزاء والمواساة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ في وفاة المغفور لها.