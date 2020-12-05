علاء مبارك يعلق بآية قرآنية على حكم إلغاء تجميد أموال أسرته

فى أول تعليق منه عقب إلغاء محكمة العدل الأوروبية، العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وأفراد أسرته، وإلغاء تجميد أموالهم، عبر علاء مبارك، عن سعادته بالحكم مستعينا بآية قرآنية.

وكتب علاء، في تغريدة قصيرة له عبر حسابه على تويتر: قال الله جل في علاه ؛ "وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين".

وأضاف نجل الرئيس الراحل: "الحمد والشكر لله . اللهم أغفر لأبي وارحمه وأعف عنه واجعله في جنتك آمناً مطمئناً يارب".

وبدأت القصة في يناير عام 2016، حينما قضت محكمة جنايات القاهرة، بعقوبة السجن لـ3 أعوام ضد مبارك ونجليه، بتهمة الفساد، وبحسب بيانات الادعاء العام المصري، فإن المتهمين استولوا على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وبعد عامين، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج عام 2018، قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي، على خلفية الحكم الصادر في 2016 في استغلال أموال الدولة المصرية على نحو مخالف للقانون.

وسارع محامو الرئيس الأسبق، برايان وجيسون وكارتر روك، إلى الطعن على حكم المحكمة الأوروبية أمام محكمة العدل الأوروبية.

وأكدت المحكمة، أن مجلس الاتحاد الأوروبي يجب أن يحقق بنفسه في كل ما نُسب إلى مبارك وأسرته.