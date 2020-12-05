العثور على جثة رضيع بها أجزاء مفقودة داخل صندوق قمامة بكفر الشيخ

عثر عامل نظافة في كفر الشيخ، اليوم السبت، على جثة طفل رضيع حديث الولادة داخل صندوق للقمامة، حيث كانت الجثة عارية وبعض أجزائها مفقودة.

كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بعثور عامل نظافة على جثة طفل رضيع حديث الولادة، ومُلقى داخل صندوق قمامة داخل منطقة سكنية بالقرب من نقطة شرطة مدينة مسير، وبها أجزاء مفقودة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل الذي عثروا عليه حديث الولادة وعارٍ تماما، وبمناظرة الجثة، تبين أنها فقدت أجزاء من جسدها يرجح أن تكون نهشتها الكلاب، وتم نقل الطفل المتوفى إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة، وتم تكليف ضباط البحث الجنائى بكشف مرتكبي الواقعة.