اختطفه اثنان وتخلصا منه.. الأمن العام يكشف لغز اختفاء طفل بكفر الشيخ 

كشف قطاع الأمن العام، لغز اختفاء طالب بكفر الشيخ، في أثناء ذهابه لتلقي درس خصوصي، واستقبلت والدته اتصالا من مجهول يطلب فدية مقابل إطلاق سراحه؛ إذ تبين من التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، اختطاف الطفل بواسطة مسجل خطر بالاشتراك مع سائق، ونقله لقرية بالدقهلية، وخوفا من افتضاح أمرهما، قيداه وألقو به حيا في الترعة، حتى لقي مصرعه.

وذكرت التحريات أنه ورد بلاغا لمركز بيلا كفر الشيخ، من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بتغيب نجلها طالب 11 عاما، عقب خروجه من مسكنهما، لتلقى أحد الدروس الخصوصية، واستقبالها اتصال هاتفي من مجهول، طلب خلاله مبلغ مالي كفدية نظير إطلاق سراحه.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي، إلى تحديد مرتكبي الواقعة، سائق "توك توك"، 29 عاما، وعمه 51 عاما، مقيمان بدائرة مركز نبروه بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفا بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، أسفرت عن ضبط المتهم الأول والتوك توك الخاص به.

وبمواجهة المتهم بالتحريات، أقر بارتكابه الواقعة، بمشاركة عمه الهارب، وأقر في أقواله بأنه تعرف على الطفل في مكان للصيد، ببحر "نشرت"، بالقرب من "الهويس"، وعلم منه أن والده ميسور الحال، نظرا لعمله بالسعودية منذ فترة طويلة، وشراؤه مؤخرا شقة بمصيف بلطيم بمبلغ 700 ألف جنيه، واتفق المتهمان على اختطافه؛ لطلب فديه من أبيه.

وتبين من اعترافات المتهم، أنه اتفق مع المجني عليه للتوجه للصيد في نفس المكان، واقتاده الاثنان عنوة داخل "توكتوك" خاص بالمتهم الأول، وتوجها إلى قرية "دقميرة"، بمركز طلخا في الدقهلية، بعيدا عن أعين المارة، واتصالا بوالدته؛ لطلب فدية نصف مليون جنيه.

وأضاف المتهم الأول، أنه عقب الانتهاء من المكالمة مع والدة الطفل، قيداه من يديه وقدميه وفمه، وألقوه في المصرف حيا، نظرا لمعرفته بهما، وخوفا من افتضاح أمرهما، وبعد التأكد من مقتله، استكملا خطتهما لطلب الفدية، وغيرا معالم الـ"توكتوك"، حتي لا يتم التوصل إليهما، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف الجريمة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5091 إداري مركز شرطة بيلا، وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم الأول، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل، لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وملاحقة وضبط المتهم الثاني.