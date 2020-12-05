القومي للبحوث يكشف سبب شعور المواطنين بزلزال تركيا: هزة أرضية عميقة

أوضح الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن سبب شعور المواطنين بالمدن الساحلية خاصة الإسكندرية والدلتا ومنطقة شرق القاهرة "التجمعات" بالهزة الأرضية التي حدثت في تركيا، مساء اليوم، هو أنه كلما زاد عمق الهزة الأرضية يكون مدى الشعور بها في المناطق البعيدة.

وأشار القاضي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المعهد يحلل جميع البيانات الواردة من المحطات المنتشرة في المناطق التي شعرت بالهزة والمناطق القريبة منها، لمعرفة مدى التأثر بالزلزال، مشيراً إلى أن منطقة غرب تركيا، منطقة نشطة دوماً بالزلازل نظراً لطبيعتها البيولوجية.

وكشف عن أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا، وعلى بعد 500 كم شمال دمياط.