البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان ستوافق 13 أبريل 2021

كشف الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عن أن الأحد الموافق 14 مارس 2021، سيوافق فلكياً غرة شهر شعبان للعام الجدري 1442.

وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هلال شهر شعبان، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشر والدقيقة 21 صباحاً، بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 29 رجب 1442 هجرياً، الموافق 13 مارس 2021.

وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، كشف عن أن 13 أبريل 2021، سيوافق غرة شهر رمضان المبارك، فلكياً، للعام الهجري 1442.

وأوضح أن يوم الرؤية لشهر رمضان سيكون 11 أبريل 2021، لافتاً إلى أنه ستتعذر رؤيته فلكياً، وذلك لأن القمر سيولد قبل غروب الشمس بـ26 دقيقة، فستصعب رؤيته، وبالتالي تكون غرة شهر رمضان المعظم، الثلاثاء 13 أبريل المقبل فلكياً.