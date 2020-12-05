النيابة تكشف كيف حرق ميكانيكي "سيدة الإسكندرية": أداتان غير مصرح بهما

حصلت "الوطن" على نص قرار إحالة قاتل سيدة الإسكندرية سامية حجازي حرقًا داخل منزل في المنتزه.

وتبين أن المتهم إبراهيم حسن قديسي إسماعيل وشهرته "إسلام" قام في يوم 21 نوفمبر الماضي بقتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته.

* ولاعة وبنزين

وورد بنص الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا منها بعد اتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك كمية من مادة البنزين سريعة الاشتعال وقداحة، واقتحم غرفة نومها، وما أن ظفر بها سكب عليها البنزين، وسحبها عنوة إلى خارج المسكن، ثم أشعل النار فيها، محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها، قاصدًا بذلك قتلها.

* 6 شهود وطفلين

وذكر نص التحقيقات أن المتهم أحرز أداة بنزين وقداحة دون أن يكون لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية ودخل عقارًا بشقة سكنية في حيازة المجني عليها سامية حجازي سالم بقصد ارتكاب الجريمة محل الإتهام على النحو المبين بالتحقيق، وأن النيابة العامة حصلت على الأدلة ضد المتهم، من بينها شهادة ستة شهود وطفليْن، وتعرفهم على المتهم حال عرضه عليهم عرضًا قانونيًا بالتحقيقات.

* الطب الشرعى

وثبت بتقرير إجراء الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي، بشأن سبب وفاة المجني عليها وكيفية حدوث إصابتها، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية حول فحص الآثار المادية العالقة بمسرح الجريمة، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بتحقيقات النيابة العامة، بارتكابه الجريمة، وظهوره في لقطات أُخذت من إحدى كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث، حال توجهه لارتكابه جريمته، وما ثبت بتقرير المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية، من إصابة المتهم بحرق من الدرجة الثانية في ساعده الأيسر.

وانتهى قرار الإحالة بأن المتهم يكون بذلك قد ارتكب الجناية والجنحة الموثمة بالمواد 230 و231 و370 من قانون العقوبات والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بقانون الأسلحة والزخائر المعدل بقرار وزير الداخلية.