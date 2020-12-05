سامح عاشور لـ"الوطن": التحفظ على أموال السويركي لابد أن يكون بقرار محكمة

قال سامح عاشور محامي السيد السويركي مالك محلات التوحيد والنور، "إنه سوف يطلع على تفاصيل ضبط موكله، خلال الـ48 ساعة المقبلة، مشيرا إلى أنها نقس القضية التي يحاكم فيها صفوان ثابت مالك شركة جهينة للمواد الغذائية".

وأضاف عاشور، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، "أن هذه القضية تضم كلا من رجب السيد السويركي وصفوان ثابت وآخرين، موضحاً أن التحفظ على أموال الشركة لابد أن يكون بناء على قرار من المحكمة عقب محاكمته".

وألقي القبض على رجب السيد السويركي مالك التوحيد والنور، منذ يومين، بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة وتمويل الإرهاب.