عاجل.. حبس مالك "التوحيد والنور" 15 يوما على ذمة التحقيقات

كشف مصدر عن أنه جرى حبس رجب السيد السويركي مالك سلسلة التوحيد والنور، 15 يومًا على ذمة التحقيق في الانتماء لجماعة محظورة وتمويل الإرهاب، وذلك بعد إلقاء القبض عليه منذ يومين.

وتولى سامح عاشور، نقيب المحامين، الدفاع عن السويركي، وأكد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سوف يطلع على القضية خلال 48 ساعة، وأن موكله يحاكم في نفس القضية التي ألقي القبض فيها على صفوان ثابت مالك شركة "جهينة".