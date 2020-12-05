"آداب" كفر الشيخ تحذر الطلاب من شراء 3 كتب لارتفاع أسعارها

حذرت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، الطلاب من شراء الكتب الدراسية الخاصة بـ3 من أساتذة الكلية، بسبب اكتشاف ارتفاع أسعارها، وذلك عبر منشور تحذيري لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت الصفحة الخاصة بالكلية في منشورها، "بعد الاتفاق والتواصل مع إدارة الكلية ومتابعة مستمرة من السيد الأستاذ الدكتور وليد البحيري، عميد الكلية، على جميع طلاب قسم الجغرافيا الذين قاموا بشراء الكتب الخاصة بالدكتور عبدالله علام، والدكتورة دعاء عوض، والموجودة في مركز النور، التوجه إلى المركز لاسترداد زيادة أسعار هذه الكتب".

وأضاف المنشور: "إدارة الكلية دائما ما تقف بجانب أبنائها الطلاب، والطالب الذي يتعرض لأي مشكلة في أسعار الكتب الدراسية، عليه التوجه مباشرة لمكتب السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية".

وقال الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، في تصريح لـ"الوطن"، إنه رصد قيام 3 من الأساتذة برفع أسعار الكتب الخاصة بهم، من خلال الطلاب الذين ذهبوا لطلب دعم الكتب بسبب ظروفهم المادية، وإنه تحدث إلى الأستاذين المذكورين، وأكدا على أن مركز بيع الكتب هو من رفع الأسعار دون علمهما.

وأضاف البحيري، أنه جرى اكتشاف أستاذ ثالث، لذلك نبه الطلاب بعدم شراء الكتب بالأسعار المرتفعة، فضلاً عن استرداد الطلاب فارق الأسعار بين ما حددته الكلية وما قام مركز بيع الكتب ببيعه لهم، مشيرا إلى أن الكلية تراقب جيدا عملية بيع الكتب لعدم استغلال الطلاب، في إطار حرص الكلية على تقديم الدعم لهم على كافة الأصعدة، مضيفا "بنقدم الدعم وعندنا 5% من الطلاب بيخدوا الكتب مجانا لعدم قدرتهم المادية، ورئيس الجامعة نبه على مراقبة عملية بيع الكتب للطلاب".