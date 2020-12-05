رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. قطع الكهرباء عن مدينة قليوب وقريتين تابعتين غدا

كتب:

حسن صالح
07:28 م | السبت 05 ديسمبر 2020
قطع الكهرباء

قطع الكهرباء

أعلن مجلس ومدينة قليوب برئاسة مجدى نجاح رئيس المدينة، فصل التيار الكهربائى عن مدينة قليوب وقريتن آخريتين تابعتين للمركز، غدا الأحد، من الساعة السابعة صباحا وحتى الحادية عشرة صباحا، وذلك لعمل صيانة بشبكة الكهرباء.

وقال مجدى نجاح رئيس المدينة، فى بيان للمجلس اليوم السبت، إنه سيجرى فصل التيار الكهربائى عن المدينة وقريتين أخرتين هما قريتى "ناى وكوم أشفين والعزب التابعة لهما وهى عزب "البانون والدكتور والحسينى وزين خليل والقديم".

وأوضح مجلس مدينة قليوب، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 4 ساعات.

اقرأ المزيد:

"مياه القليوبية": تركيب قطع موفرة لترشيد الاستهلاك في دور العبادة

لعطل مفاجئ.. "مياه القليوبية" تعتذر عن قطع الخدمة ببنها

"مياه القليوبية": قطع المياه عن بعض المناطق غدا

"مياه القليوبية" تعلن قطع المياه عن القناطر الخيرية مساء اليوم

شركة مياه القليوبية: قطع الخدمة عن قليوب غداً

مياه القليوبية: قطع الخدمة عن مدينة بنها اليوم

شركة مياه القليوبية: قطع الخدمة عن مدينة بنها غدا

شركة مياه القليوبية: قطع الخدمة عن مدينة القناطر الخيرية غدا لمدة 5 ساعات

مياه القليوبية: قطع المياه عن مدينة قليوب لمدة 3 ساعات

"مياه القليوبية" تعلن قطع الخدمة عن منطقة غرب شبرا لإصلاح خط الطرد