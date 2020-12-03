"مياه القليوبية": تركيب قطع موفرة لترشيد الاستهلاك في دور العبادة

بدأت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في تنفبيذ مبادرة تركيب قطع موفرة لترشيد استهلاك المياه في دور العبادة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتفعيلا للبروتوكول المبرم مع وزاره التنمية المحلية لتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، إن ذلك يأتي في إطار إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك المياه في المحافظات وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية لتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه.

وأضاف مجاهد أنه جرى استلام 4560 قطعة موفرة كمرحلة أولى وجاري عمليات الحصر والتركيب بالمساجد الأهلية والكنائس بمناطق المحافظة المختلفة، وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة؛ لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة مع الالتزام بعمل الصيانة المطلوبة.

وأشار مجاهد إلى أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس، موضحاً أنه تم تشكيل فريق عمل من الشركة لمتابعة عمليات التركيب وحل أي مشكلات تعوق التنفيذ مؤكداً أن لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل يحفاظ على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.