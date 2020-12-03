"مياه القليوبية": تركيب قطع موفرة لترشيد الاستهلاك في دور العبادة
كتب:
حسن صالح
11:18 ص | الخميس 03 ديسمبر 2020
تركيب القطع الموفره
بدأت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في تنفبيذ مبادرة تركيب قطع موفرة لترشيد استهلاك المياه في دور العبادة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتفعيلا للبروتوكول المبرم مع وزاره التنمية المحلية لتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس.
وقال المهندس مصطفى مجاهد، إن ذلك يأتي في إطار إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك المياه في المحافظات وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية لتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه.
وأضاف مجاهد أنه جرى استلام 4560 قطعة موفرة كمرحلة أولى وجاري عمليات الحصر والتركيب بالمساجد الأهلية والكنائس بمناطق المحافظة المختلفة، وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة؛ لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة مع الالتزام بعمل الصيانة المطلوبة.
وأشار مجاهد إلى أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس، موضحاً أنه تم تشكيل فريق عمل من الشركة لمتابعة عمليات التركيب وحل أي مشكلات تعوق التنفيذ مؤكداً أن لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل يحفاظ على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.