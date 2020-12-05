بمشاركة 60 دولة.. انطلاق أسبوع "جيتكس دبي" غدا

تنطلق غدًا الأحد، فعاليات الدورة الأربعين لمعرض أسبوع جيتكس للتقنية في الفترة بين 6 إلى 10 ديسمبر من العام الجاري، ليكون بذلك الحدث الوحيد المتخصص في عالم التقنية والشركات الناشئة الذي يعقد فعليًا وليس افتراضيًا.

وقال مركز دبي التجاري العالمي في بيان، "يعقد في المركز بالتزامن مع أسبوع جيتكس للتقنية 4 فعاليات أخرى تشمل معرض جيتكس لنجوم المستقبل، الحدث الحيوي للشركات التقنية الناشئة وعالم ريادة الأعمال، وقمة مستقبل البلوك تشين، ومعرض الخليج لأمن المعلومات «جيسيك» و«ماركيتينغ مينيا» الحدث المتخصص في قطاع التسويق والإعلان".

وأضاف: "سيعقد أسبوع جيتكس في 20 من قاعات المركز بمشاركة أكثر من 60 دولة عارضة، ويشارك في الحدث كبرى شركات التقنية في العالم وفي مقدمتها هواوي، و«هونيول» و«ريد هات» و«أفايا» و«لينوفو» و«كاسبركي» و«نوكيا» و«سيمانتيك».

معرض جيتكس هو معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات، يقام في مركز دبي التجاري العالمي، بدأ في عام 1996، ومن ثم أصبح من أهم المعارض التقنية التي تقام في العالم وبالخصوص دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يستقطب المعرض الكثير من الزوار وبالذات من مختصي تقنية المعلومات من أكثر من 144 دولة حول العالم.

تم إطلاق المعرض في عام 1981 باسم GITE واحتلت القاعة الأولى في مركز دبي التجاري العالمي، مع إطلاق ماك وورلد في معرض عام 1988، توسع جايتكس (تمت إضافة X الآن) ليشمل قاعتين في مركز المعارض. لعدة سنوات، ملأت الآن مجمع مركز دبي التجاري العالمي بأكمله، والذي يتكون حاليًا من 10 قاعات عرض تضم مليون قدم من مساحة العرض.