البحوث الفلكية: جنوب غرب القاهرة وسلاسل البحر الأحمر معرضة لحدوث زلازل الفترة المقبلة

كشف الدكتور جاد محمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الزلزال الذي وقع اليوم وشعر به عدد كبير من السكان.

وأوضح أن زالزال اليوم حدث في شرق البحر المتوسط وجنوب غرب تركيا، لافتا إلى أن بعض المواطنين شعروا بالزلزال كون عمقه 90 كيلو متر وكلما زاد عمق الزلزال زاد الشعور به لمسافات كبيرة.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن حدوث الزلزال على فترات متكررة أمر طبيعي، كما أن المعهد يتنبأ بحدوث زلازل ولا يمكن منعها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن جنوب غرب القاهرة وساحل البحر الأحمر مناطق معرضة لحدوث زلازل الفترة المقبلة.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجّلت اليوم السبت، هزة أرضية جنوب تركيا، وعلى بعد 500 كم شمال دمياط، وأن الهزة شعر بها بعض المواطنين في القاهرة والإسكندرية والدلتا، مؤكدًا عدم وجود خطورة تذكر على الأراضي المصرية.

وقال المعهد في بيان اليوم، إن الهزة وقعت في تمام الساعة 2.44 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 36.04 شمالا وخط الطول 31.79 شرقا، وعلى عمق 90 كم.