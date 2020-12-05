الطويل: السد الإثيوبي له تأثير كبير في التوجهات المصرية تجاه أفريقيا

قالت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون الأفريقية، إن السد الإثيوبي له تأثير كبير في التوجهات المصرية تجاه أفريقيا، حيث إن القارة الأفريقية تُعد إحدي الدوائر المهمة بالنسبة لمصر منذ أكثر من 70 عاما، وهو اهتمام تاريخي، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "من القاهرة"، على شاشة "سكاي نيوز عربية".

وأضافت "الطويل"، أن المصريين يعتقدون أن العلاقات بين القيادة السياسية وأفريقيا هي علاقات مؤدية الى نمو الأطراف في حال التعاون، بالإضافة إلى إعادة تمركز مصر في نقاط تاريخية كانت متمركزة فيها، خاصة في القرن الأفريقي، وهي مسألة لها زوايا ثنائية، كما أن إعادة التمركز المصري في القرن الأفريقي له تداعيات على أمن البحر الأحمر وأيضا حوض النيل.

وأشارت خبيرة الشؤون الأفريقية، إلى أن الغياب المصري عن قارة أفريقيا يعود إلى فترة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وليس فترة الرئيس الراحل حسني مبارك، موضحة أنه ليست محاولة الاغتيال هي السبب الرئيسي، وإنما الرؤية المصرية والإتجاه نحو الشمال بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تحديدًا جعل مصر تنسحب من نقاط تمركزها في القرن الأفريقي، وربما كان هذا خطأ استراتيجي أساسي للسادات، وأكمله مبارك بعد حادث أديس أبابا.

وكان للقاهرة دور كبير في توصيل صوت القارة السمراء إلى العالم، خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث نجحت مصر في وتعزيز الاستثمارات داخل القارة الأفريقية، تلك الاستثمارات التى تساهم فى عمليات التنمية وهو ما ينعكس على الاستقرار فى القارة، فضلا عن التمثيل القوى للقارة السمراء فى المحافل الدولية.