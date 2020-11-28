أماني الطويل: زيارة الرئيس السيسي لـ"جوبا" تتعلق بملفات استراتيجية

قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جنوب السودان مهمة للغاية فيما يتعلق بالملفات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.

وأضافت "الطويل"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن الزيارة جائت لبحث المجالات التنموية بين البلدين واتفاق على موقف واحد بشأن سد النهضة والتغيرات الإقليمية في الشأن الإفريقي.

وأوضحت، أن العلاقات بين مصر ودولة جنوب السودان تسبق عام 2011 وبعدها، وهي علاقات تتعلق بالتواصل الفعال بين الشعبين، خاصة في مجال الزراعة والثقافة والمنح الثقافية التي تعطيها مصر لمواطني جنوب السودان.

وكانت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنوب السودان هي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس مصري لدولة جنوب السودان، ووصفها الرئيس الجنوب سوداني بالتاريخية منذ استقلالها، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة الى العاصمة جوبا، اليوم السبت، تخللها عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس سلفا كير رئيس جنوب السودان.

نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي عززت التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، التي تأتي انعكاسًا للإرث البشري والحضاري المتصل بين البلدين، والذي بدأ بالدعم الكبير الذي قدمته مصر الى جنوب السودان عقب استقلالها واستمرت خلال وبعد نشوب الحرب الأهلية، ما ساهم في تحقيق السلام والاستقرار خلال السنوات الماضية.